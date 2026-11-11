Presidenta Sheinbaum recibe en Palacio Nacional al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman

Este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, y a los integrantes de su equipo de trabajo.

"En Palacio Nacional, recibimos al presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y a su equipo; conversamos sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector Salud".

"Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica", escribió la jefa del Ejecutivo federal en su perfil oficial de X; la publicación la hizo con algunas fotos del encuentro.

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La Inteligencia Artificial es un tema que la Presidenta ha tocado de manera constante en sus conferencias matutinas, en donde ha analizado los beneficios y afectaciones para los niños y jóvenes.

Al mismo tiempo, Sheinbaum Pardo y el Gabinete de Salud han destacado las ventajas que tiene en este sector para beneficiar a más derechohabientes, así como utilizar la tecnología en la universalización de la salud para integrar al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Por su parte, OpenAI es una empresa de origen estadounidense establecida en 2015 que desarrolla e implementa inteligencia artificial, su producto más conocido es ChatGPT.