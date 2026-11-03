IMSS reporta aumento salarial del 8% y 561 cirugías; Zoé Robledo presenta avances del plan de 120 días

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que ya se aplicó el aumento salarial del 8% a trabajadores y se realizaron 561 cirugías extraordinarias, como parte del plan de 12 acciones que deberá completarse en 120 días.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario presentó los primeros resultados de la estrategia, que contempla mejoras laborales, adquisición de equipo médico, abasto de medicamentos y reducción de tiempos de espera.

Robledo explicó que el programa se encuentra en su séptimo día de ejecución y que la fecha prevista para concluir las 12 acciones es el 24 de febrero de 2027.

¿Cuáles son los avances de las 12 acciones del IMSS en 120 días?

El director del Seguro Social presentó el estado de las medidas anunciadas para mejorar las condiciones de trabajo del personal y la atención a los derechohabientes:

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Incremento salarial del 8%. El aumento, que incluye un 4% al salario tabular, ya fue pagado a aproximadamente 565 mil trabajadores activos los días 27 y 28 de octubre. También se aplicó a cerca de 370 mil jubilados y pensionados el 1 de noviembre. Basificación de 10 mil 939 trabajadores. Comenzó la entrega de plazas definitivas a personal que laboraba bajo contratos temporales, incluidos trabajadores que participaron durante la pandemia de COVID-19. Durante la conferencia se realizó un enlace con Campeche para mostrar el proceso. Contratación de 2 mil 500 médicos especialistas. Este martes 3 de noviembre se abre la convocatoria en el portal médicos-especialistas.gob.mx. Los días 18 y 19 de noviembre se realizarán las primeras actividades de reclutamiento para personal de bolsa de trabajo y aspirantes externos. Instalación de equipos médicos de alta tecnología. Ya operan 67 mastógrafos y dos de los tres aceleradores lineales adquiridos, mientras que el tercero se encuentra en instalación. También se prevé contar con 15 angiógrafos a finales de noviembre e instalar 28 tomógrafos. Distribución de equipo médico móvil. Equipos de ultrasonido, electrocardiografía, mastografía y monitoreo de pacientes ya fueron entregados y están en funcionamiento en 39 hospitales del país. Renovación de mobiliario hospitalario. A partir del 16 de noviembre comenzará la llegada de mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias. También se contempla incorporar aproximadamente 6 mil 195 camas, 5 mil 800 camillas, mil 900 sillas de ruedas y 800 sillas cama para familiares. Mantenimiento de instalaciones. Iniciará la modernización de 63 elevadores hospitalarios. Además, los directores de hospitales cuentan con recursos específicos para atender reparaciones de pisos, baños, puertas y otras áreas sin prolongar los trámites administrativos. Mejorar el suministro de insumos hospitalarios. Más de 7 mil integrantes del personal de enfermería ya utilizan la receta colectiva digital para solicitar materiales destinados a pacientes hospitalizados. También se realizaron compras directas por 88 millones de pesos en material de curación. Fortalecer el abasto de medicamentos. El IMSS adquirió medicamentos para atender incumplimientos de proveedores, principalmente tratamientos para diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Además, 98 hospitales cuentan con información para reportar recetas incompletas mediante recetacompleta.gob.mx. Reducir el rezago quirúrgico. Durante el fin de semana se efectuaron 561 operaciones extraordinarias en 20 hospitales, entre ellas intervenciones de cataratas. Estas jornadas continuarán durante los fines de semana. Ampliar las consultas de especialidad. A partir del 15 de noviembre habrá consultas nocturnas y durante los fines de semana. El 1 de diciembre comenzará a operar una agenda digital para evitar la suspensión de citas durante el cierre de año. Mejorar la atención en urgencias. Se implementa el sistema Infórmate de tu familiar, mediante el cual los familiares de pacientes hospitalizados o atendidos en urgencias podrán consultar información sobre su atención a través de un registro digital.

¿Qué cambios anunció el IMSS para la atención de pacientes?

Zoé Robledo destacó que las medidas buscan reducir los tiempos de espera en consultas, cirugías y servicios de urgencias, además de mejorar las condiciones laborales del personal médico.

Precisó que mil 600 de las plazas que serán basificadas estarán destinadas directamente a los servicios de urgencias, con el propósito de fortalecer la capacidad de atención en los hospitales.

En cuanto al nuevo sistema de información para familiares, explicó que los usuarios recibirán un mensaje SMS con los datos necesarios para acceder a la plataforma digital, aunque este mecanismo no sustituirá la información médica presencial.

Finalmente, el funcionario señaló que restan 113 días para concluir el programa, por lo que el instituto continuará con la presentación de avances hasta el 24 de febrero de 2027.

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