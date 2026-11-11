Asesinan a Eduardo Valdovinos Padilla aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Eduardo Valdovinos Padilla, reconocido empresario local y aspirante a la Coordinación Municipal de los trabajos de la Cuarta Transformación (Morena) en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a tiros durante la tarde-noche de este miércoles mientras participaba en actividades públicas en la tenencia de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la calle Genovevo Figueroa, perteneciente a la colonia Loma Bonita. Valdovinos Padilla había sostenido previamente un mitin político con simpatizantes y se encontraba participando en una tradicional cabalgata y peregrinación en honor a San Martín de Tours.

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¿Cómo fue el ataque hacia Eduardo Valdovinos Padilla aspirante de Morena?

Informes oficiales indican que el empresario fue interceptado mientras montaba uno de sus caballos durante el recorrido; en este espacio sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron directamente a él y le dispararon en repetidas ocasiones frente a los asistentes, a pesar de que el aspirante contaba con un grupo de escoltas.

Tras las detonaciones, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido. Paramédicos y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar para brindar auxilio, pero únicamente pudieron confirmar que Valdovinos Padilla ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas de bala.

🚨Reportan el asesinato a balazos de Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El ataque ocurrió durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, donde sujetos armados lo agredieron y posteriormente huyeron del lugar. 📸@QuadratinMexico. — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2026

Al sitio arribaron efectivos de la Policía Municipal, de la Guardia Civil estatal y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen y desplegaron un operativo de búsqueda en la región. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente.

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