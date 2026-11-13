Sheinbaum Pardo  revela el mensaje que llevará a la APEC 2026 en China: cooperación, soberanía y desarrollo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que durante su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 defenderá una política internacional basada en la soberanía, el respeto entre las naciones y la cooperación para el desarrollo.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a una pregunta sobre el papel de México en la región Asia-Pacífico y los objetivos de su próxima visita a China.

Sheinbaum sostuvo que la política exterior mexicana se fundamenta en principios constitucionales y en la tradición diplomática del país, particularmente en las doctrinas Carranza y Estrada.

¿Qué mensaje llevará Sheinbaum a la APEC 2026?

La presidenta recordó la frase de Benito Juárez: "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", para explicar la posición que México promoverá durante el encuentro internacional.

Señaló que la cooperación entre países debe contribuir al bienestar compartido y evitar que el crecimiento económico de una nación ocurra en perjuicio de otras.

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"No puede haber el desarrollo de un país a costa de los demás países", expresó. La mandataria afirmó que esta postura representa la visión de México en sus relaciones internacionales y será uno de los mensajes que presentará ante las economías participantes en la APEC.

México buscará fortalecer sus relaciones culturales y turísticas con China

Sheinbaum también manifestó su interés en ampliar la colaboración cultural y turística con China, mediante el intercambio de expresiones artísticas y una mayor conectividad entre ambos países.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo chino hacia México registró un crecimiento de 10 por ciento durante el periodo mensual reportado.

Explicó que México busca aprovechar el interés de los visitantes chinos por las tradiciones nacionales, particularmente las celebraciones del Día de Muertos.

Además, anunció la participación de México en encuentros turísticos en Shanghái y Beijing, con el propósito de fortalecer la promoción del país y explorar nuevas oportunidades de conectividad aérea.

Exposición de México en China supera los 450 mil visitantes

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la exposición Civilizaciones del México antiguo, presentada en Shanghái, reúne más de 800 piezas y ha recibido aproximadamente 450 mil visitantes.

La funcionaria señaló que esta muestra forma parte del intercambio cultural entre ambas naciones.

La participación de Sheinbaum en la APEC 2026, programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, incluirá encuentros con representantes de otras economías de la región, además de actividades orientadas a fortalecer las relaciones internacionales de México.

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