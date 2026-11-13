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Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 73: “Nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre”

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Joaquín Díaz Mena felicita a AMLO por su cumpleaños y reconoce su legado político

A través de sus redes sociales, el gobernador Joaquín Díaz Mena dedicó un mensaje al expresidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños, en el que le expresó sus mejores deseos.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena destacó el papel de AMLO en el origen de la Cuarta Transformación
Joaquín Díaz Mena destacó el papel de AMLO en el origen de la Cuarta Transformación / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, felicitó al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cumpleaños, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario estatal destacó la convicción de López Obrador y el legado de su administración, además de enviarle un abrazo y sus mejores deseos en esta fecha.

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Su mensaje estuvo acompañado de un reconocimiento a la continuidad del proyecto político que comenzó durante el sexenio del exmandatario.

Díaz Mena también mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que su gobierno da continuidad al proyecto de nación iniciado por López Obrador.

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En ese contexto, hizo referencia al trabajo que se impulsa en Yucatán mediante el proyecto del Renacimiento Maya.

La felicitación del gobernador concluyó con un mensaje dirigido al expresidente, en el que reiteró sus buenos deseos y destacó la importancia de su legado para el movimiento de la Cuarta Transformación.

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