Joven denuncia a una mujer por presunto intento de agresión con machete en Cancún

Una discusión por la extracción de piedras de las orillas de un predio estuvo cerca de terminar en un hecho violento, luego de que una mujer presuntamente amenazara con un machete a un joven que le reclamó por llevarse el material, en las afueras de Cancún.

El incidente quedó grabado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa al joven confrontar a la mujer mientras ella se encontraba junto a un vehículo. El hombre aseguró que la estaba grabando porque presuntamente se llevaba piedras de la zona sin autorización.

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Durante el intercambio de reclamos, la mujer respondió que una supuesta vendedora le había dado permiso para recoger las piedras.

Sin embargo, la discusión subió de tono y el joven aseguró que la mujer había sacado un machete y lanzado varios golpes en su contra.

En la grabación también se escucha al hombre acusar a la conductora de intentar atropellarlo con su vehículo, mientras continúa documentando el altercado y le advierte que presentará el material ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El joven insistió en que las imágenes serían entregadas a las autoridades como parte de una posible denuncia por las presuntas amenazas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna intervención de las autoridades por estos hechos.