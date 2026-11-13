Investigan posible envenenamiento de gatos en fraccionamiento de Mérida

La muerte de tres gatos y la intoxicación severa de un cuarto ejemplar causaron indignación entre vecinos del fraccionamiento La Florida, norte de Mérida, donde las autoridades investigan un posible caso de envenenamiento intencional y crueldad animal.

Los hechos fueron reportados en la calle 23-A entre 34 y 36, luego que habitantes alertaron a los servicios de emergencia por la presencia de varios felinos sin vida en distintos puntos de la misma manzana.

Noticia Destacada Mérida establece registro de mascotas con microchip: estos son los casos obligatorios

Acudieron elementos de la SSP, quienes confirmaron la muerte de tres gatos domésticos. Uno fue encontrado debajo de una camioneta estacionada en la vía pública, otro en el interior de un predio particular y el tercero entre la maleza.

Se sumó el caso de un cuarto felino, propiedad de un vecino de una cuadra cercana, que fue hallado agonizante y presentaba convulsiones y otros síntomas compatibles con una intoxicación severa. Su propietario lo trasladó a una clínica veterinaria particular, donde, tras la valoración médica y las primeras maniobras de estabilización, se confirmó un cuadro grave de envenenamiento. El animal permanecía bajo observación intensiva, con pronóstico reservado.

Noticia Destacada Microchip para mascotas en Mérida: ¿Cuánto costará identificar a tu perro o gato?

Representantes de la Fiscalía e instancias especializadas en protección y bienestar animal se encargaron de las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cadáveres para los estudios periciales respectivos.