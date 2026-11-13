Comercios de Yucatán esperan repunte de hasta 30% por Buen Fin y Navidad

El comercio en pequeño de Yucatán mantiene expectativas positivas para el cierre del 2026, pese al ritmo moderado de las ventas registrado durante algunos periodos y a la cautela de los consumidores al momento de realizar sus compras. La llegada de El Buen Fin y las celebraciones decembrinas representan los principales factores para impulsar de un 20 al 30 por ciento la actividad económica durante las próximas semanas, señaló Luis Enrique Contreras Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo (Canacope Servitur).

El dirigente empresarial reconoció que el inicio de esta temporada ha presentado cierta lentitud en el movimiento comercial, debido a que las familias mantienen mayor prudencia en sus gastos. Sin embargo, consideró que los próximos eventos de consumo podrían generar una importante derrama económica en beneficio de los establecimientos locales.

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Indicó que los negocios afiliados a la organización ya trabajan en la preparación de inventarios, estrategias de promoción y proyecciones de ventas para aprovechar el programa de descuentos El Buen Fin, en el que esperan una participación importante de los consumidores.

Alentadoras expectativas

“Esperamos que como cada año esto nos lleve a tener un buen cierre, como se espera. Los comercios participantes en el Buen Fin ya tienen contempladas sus expectativas de ventas y los productos que ofrecerán para que la población pueda participar”, expresó.

Contreras Ramírez agregó que las últimas semanas del año representan uno de los periodos más importantes para el sector, debido a las compras relacionadas con las celebraciones, los regalos y las reuniones familiares. A esto se suma la entrega de prestaciones laborales, como el adelanto del aguinaldo en algunas empresas e instancias estatales, recursos que contribuyen a incrementar el consumo.

Respecto a los retos que enfrenta el comercio en pequeño, destacó la importancia de mantener una adecuada planeación logística y disponibilidad de mercancías para responder al incremento de la demanda.

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Señaló que los consumidores suelen comparar precios y administrar con mayor cuidado sus presupuestos, por lo que los establecimientos deberán ajustar sus estrategias para mantener su competitividad. Actualmente, la Canacope tiene presencia en más de 10 mil comercios de Yucatán.

El presidente de la organización convocó a los comerciantes a mantenerse informados sobre las disposiciones fiscales y operativas vigentes, así como a acercarse a la cámara para recibir orientación de cara al cierre del ejercicio y el inicio del 2027. También llamó a la población a considerar los negocios locales durante sus compras de temporada.