Este miércoles por la mañana (hora de China), la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm, en Shenzhen.

La jefa del Ejecutivo federal, acompañada por miembros de su gabinete como Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; se reunieron con la delegación de Vietnam.

En Shenzhen, la presidenta @Claudiashein se reunió con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm; conversaron sobre comercio y la cumbre APEC 2027 que se celebrará en la nación asiática. https://t.co/NhSQbmYubz — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 18, 2026

Entre otros temas, la mandataria conversó con Tô Lâm sobre comercio, para fortalecer los vínculos entre los dos países en este sector, y la cumbre APEC 2027, en la que participará este país asiático con un importante evento diplomático.

De acuerdo con información de la Presidencia, la mandataria sostendrá este miércoles una reunión bilateral con Donald Trump, aunque no especificó la hora en la que se dará este esperado encuentro.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo y Xi Jinping acuerdan fortalecer comercio, tecnología e inversiones entre México y China

La Presidenta Sheinbaum hizo un espacio en su agenda para visitar el hospital de Shenzhen, que cuenta con tecnología de última generación, en donde fue recibida por personal de enfermería del mismo.