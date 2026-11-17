La casa Christie's suspendió el martes la subasta de un cuadro de Frida Kahlo ante las dudas del gobierno de México sobre la forma en que la obra salió del país.

Christie's había programado la subasta de "Congreso de los pueblos por la paz", una pintura de 1952, para la noche del martes, con un precio de salida de 2.5 a 3.5 millones de dólares.

México declaró la obra de Kahlo como monumento artístico desde 1984 y prohíbe su exportación.

El lunes, la Secretaría de Cultura de México informó que la pintura salió del país desde 1952, antes de que se decretara la prohibición.

Pero luego informó en un comunicado que había solicitado a Christie's "información completa sobre la procedencia de la obra", así como "el aplazamiento de su subasta".

Un colectivo de artistas y promotores culturales señaló que la pintura salió hace varios años del museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, de manera irregular.

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La denuncia se basa en un escrito de Hilda Trujillo, exdirectora de ese museo, publicado en 2025.

En el texto, Trujillo señala que la obra estaba en el catálogo original de la Casa Azul desde 1957 y a partir de 2011 aparece registrada con diferentes dueños, algunos en el extranjero.

"No se entiende cómo y por qué salió del Museo Frida Kahlo", escribió Trujillo.

La actual directiva del museo aseguró en un comunicado que "se ha informado a la casa de subastas Christie's que la obra está comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas".

México emprendió una campaña para repatriar patrimonio cultural durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), una política que sigue su copartidaria Claudia Sheinbaum.