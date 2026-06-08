Manglares de Progreso agonizan entre basura, rellenos ilegales y expansión urbana

A pesar de los avances logrados en los últimos años en materia de restauración del ecosistema y reforestación de humedales, especialistas, ambientalistas y ciudadanos continúan alertando sobre el deterioro que enfrentan los manglares de Progreso y sus comisarías, ecosistemas fundamentales para la protección costera y la biodiversidad de la región.

El biólogo Juan Lara, presidente de la agrupación Lara-Corella, consideró que las acciones de restauración deben ir acompañadas de una vigilancia más efectiva y de sanciones contra quienes continúan afectando las áreas naturales protegidas como rellenos clandestinos, desmontes o la disposición ilegal de residuos.

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Los manglares de Progreso, Chelem y Chicxulub Puerto siguen enfrentando amenazas derivadas de la expansión urbana irregular, la acumulación de basura, el relleno ilegal de humedales y la contaminación de cuerpos de agua, factores que han provocado la pérdida de importantes extensiones de vegetación durante las últimas décadas.

A ello se suma el impacto de fenómenos climáticos cada vez más intensos, por lo que especialistas destacaron que la conservación de estos ecosistemas no sólo representa una medida de protección ecológica, sino también una estrategia de adaptación ante el cambio climático, la erosión costera y las inundaciones.

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Ante este panorama, ciudadanos y grupos ambientalistas reiteraron el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de protección, restauración y vigilancia de los humedales costeros. Asimismo, destacaron los esfuerzos impulsados por agrupaciones como Las Chelemeras, de Chelem Puerto, consideradas un referente estatal y nacional en la restauración de manglares.