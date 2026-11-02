Bancos y escuelas de Quintana Roo suspenden actividades este 2 de noviembre por el Día de Muertos

Hoy permanecerán cerrados los bancos y las escuelas de educación básica con motivo de las disposiciones relacionadas con el Día de Muertos, por lo que usuarios de servicios financieros y padres de familia deberán tomar previsiones para evitar contratiempos.

De acuerdo con el calendario de días inhábiles del sector financiero, las sucursales bancarias suspenderán la atención al público, aunque los cajeros automáticos continuarán disponibles para retiros de efectivo y otras operaciones. Asimismo, las oficinas gubernamentales tampoco brindarán servicio.

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La suspensión también abarcará los planteles de preescolar, primaria y secundaria, cuyos estudiantes retomarán las clases conforme al calendario escolar. En Quintana Roo, la Secretaría de Educación (SEQ) anunció la interrupción de labores docentes y administrativas para esa fecha, tanto en instituciones públicas como privadas de educación básica, normales y telebachilleratos comunitarios de toda la entidad.

Las actividades habituales se reanudarán mañana. Sin embargo, el aviso generó inconformidad entre algunos trabajadores de intendencia, quienes aseguraron que ellos sí tendrán que presentarse a laborar.

Los estudiantes acumularán cuatro días sin clases, luego de la suspensión del viernes por el Consejo Técnico Escolar y el fin de semana / Liza Vera

La jornada formará parte de un fin de semana largo para las familias, ya que los alumnos de educación básica dejaron de acudir a las aulas desde el viernes 30 de octubre, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar. De esta manera, acumularán cuatro días consecutivos sin clases, al considerar el sábado, domingo y lunes.

En cuanto a los servicios financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incluyó el 2 de noviembre entre los días inhábiles del 2026, disposición que implica el cierre de las sucursales y la suspensión de operaciones en ventanilla en todo el país.

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No obstante, los cuentahabientes podrán disponer de efectivo y efectuar algunas transacciones mediante cajeros automáticos, además de utilizar las aplicaciones móviles y plataformas digitales de sus respectivas instituciones.

El cierre bancario no constituye un día de descanso obligatorio contemplado en la Ley Federal del Trabajo, sino una medida correspondiente al calendario de operaciones del sector financiero. Tanto la atención en sucursales como las actividades escolares se reanudarán mañana, por lo que se recomienda a la población anticipar pagos, trámites presenciales y cualquier gestión que requiera atención directa.