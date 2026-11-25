Caficultores de Chiapas convocaron a un boicot y frenaron la entrega de su cosecha a Nestlé luego de que la empresa redujera el precio de compra del kilo de café de 60 a 43 pesos.

La medida afecta el sustento de aproximadamente 165 mil familias en una veintena de municipios de las regiones Costa, Sierra y Frontera.

¿Qué dijeron los caficultores sobre la baja en el pago del café de Nestlé?

Los agricultores señalan que producir un kilogramo de café cuesta alrededor de 45 pesos y requiere cerca de tres años de trabajo por planta, por lo que venderlo a 43 pesos genera pérdidas directas.

Denuncian que, mientras se castiga el pago en el campo, el café procesado llega a venderse al público hasta en 580 o 600 pesos por kilogramo.

Exigen restablecer de inmediato la tarifa mínima de 60 pesos por kilo para cubrir el encarecimiento de los insumos agrícolas y la mano de obra, llamando a detener las ventas hasta lograr un acuerdo.

En redes sociales ya circulan imágenes de personas que pidieron no comprar los productos de la famosa marca.