Durante el encuentro “México Crece con el Comercio Digno” en el Frontón México, el empresario Ricardo Salinas Pliego planteó la idea de una "rebelión fiscal" en contra del gobierno federal, argumentando que las autoridades no han cumplido con su obligación de entregar servicios públicos de calidad a cambio de los impuestos recaudados.

Y es que afirmó que una rebelión fiscal sería "un muy buen paso" y argumentó que el gobierno tiene la obligación de entregar servicios públicos a cambio de las contribuciones, lo cual sostuvo que no se ha cumplido.

El empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego lanza una sugerencia a sus seguidores: "Creo que una rebelión fiscal sería un muy buen paso, que no nos vengan con que es nuestra obligación pagar impuestos". https://t.co/NCpO8re3CG — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) November 25, 2026

Detalló los cambios a las deducciones fiscales previstos para 2027 y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, advirtiendo que el incremento en los costos podría provocar un cierre masivo de empresas frente a la competencia de productos importados.

Finalmente llamó a dar primero una "batalla cultural" que desemboque en una "batalla electoral", dejando abiertas sus posibles aspiraciones políticas rumbo a los comicios de 2027 y la Presidencia en 2030.