La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un recurso legal para mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien había obtenido una resolución judicial para acceder a los recursos provenientes de sus pensiones.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que el exgobernador solicitó autorización judicial para recibir sus ingresos por jubilación, sin que ello implicara el levantamiento general de las restricciones sobre sus cuentas.

"Nunca se descongelaron las cuentas. Lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión, pero las cuentas seguían congeladas", señaló.

¿Por qué la UIF volvió a bloquear las cuentas de Rubén Rocha Moya?

Sheinbaum explicó que la UIF impugnó la resolución que permitía al exmandatario disponer de los recursos correspondientes a sus pensiones.

De acuerdo con la presidenta, el tribunal resolvió a favor de la dependencia federal, por lo que se mantuvieron las restricciones bancarias.

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Previamente, Rocha Moya había obtenido una suspensión provisional que le permitía acceder parcialmente a sus ingresos por pensiones, aunque sus demás recursos permanecían bloqueados.

La mandataria recordó que el exgobernador conserva su derecho a recurrir la nueva determinación judicial.

"Él, como cualquier otra persona, tiene derecho a impugnar también esta decisión. Es parte del Poder Judicial y del Estado de derecho en México. La gente tiene derecho a su defensa", afirmó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las pensiones de Rubén Rocha Moya?

Al ser cuestionada sobre los montos que recibe el exmandatario, Sheinbaum evitó emitir una valoración al señalar que desconoce las cantidades exactas.

"No conozco exactamente el tema. Él, entiendo que tiene varias pensiones, pero pues ya es otro tema", respondió.

Rubén Rocha Moya recibe pensiones vinculadas al IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La nueva resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa impide que disponga de esos recursos mientras permanece vigente el bloqueo, aunque el procedimiento judicial todavía puede ser impugnado.

IO