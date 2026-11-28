El Gabinete de Seguridad federal informó la detención de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados en Querétaro y Baja California.

Entre las personas detenidas se encuentra Sylvia “N”, alias “Chefona”, identificada por las autoridades federales como operadora de la organización y quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo operaba la red internacional de tráfico de personas?

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta de X, las investigaciones permitieron establecer que la organización captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos mediante documentos falsificados.

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Detienen a tres presuntos colaboradores de “Chefona” en Tijuana

Como parte de las acciones contra esta organización, las autoridades federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a tres de sus principales presuntos colaboradores, uno de ellos de nacionalidad china.

Durante el operativo también fueron asegurados dinero en efectivo, equipos de comunicación y pasaportes brasileños.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Querétaro y Baja California a cuatro integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas. Entre los detenidos se encuentra Sylvia “N”, alias “Chefona”, identificada como operadora de esta organización delictiva, quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. Las investigaciones permitieron identificar que esta organización captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos, mediante el uso de documentos falsificados. En Tijuana fueron detenidos tres de sus principales colaboradores, uno de ellos de nacionalidad china, y se aseguró dinero en efectivo, equipos de comunicación y pasaportes brasileños. Agradecemos a las autoridades de @BCGobierno y @gobqro por su colaboración. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 28, 2026

El Gabinete de Seguridad reconoció la colaboración de los gobiernos de Querétaro y Baja California en las acciones que permitieron la captura de los cuatro presuntos integrantes de la red transnacional de tráfico de personas.

Las autoridades no precisaron el número de personas que habrían sido trasladadas por esta organización ni la situación jurídica de los detenidos.

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