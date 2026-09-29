Agencias de EU revisan señalamientos sobre Andy López Beltrán, pero no hay investigaciones formales revela NYT

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan señalamientos relacionados con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un trabajo periodístico publicado este martes por The New York Times.

El diario estadounidense precisó que, pese a ese escrutinio, no existen investigaciones formales abiertas contra López Beltrán por parte de esas agencias. La información fue atribuida a cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

El reportaje fue firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher y aborda señalamientos sobre presuntos vínculos con corrupción, contrabando de combustible y personas relacionadas con actividades ilícitas.

No obstante, el propio texto reconoce que López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

¿Qué investiga Estados Unidos sobre Andy López Beltrán?

Según The New York Times, las agencias estadounidenses han revisado acusaciones y referencias aparecidas en investigaciones periodísticas, documentos filtrados y expedientes mexicanos.

El artículo menciona especialmente al empresario Jorge Amílcar Olán, amigo de López Beltrán, quien ha aparecido en reportajes relacionados con contratos públicos y operaciones vinculadas con combustibles.

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El diario señala además que en expedientes de la Fiscalía General de la República aparecieron referencias que, de acuerdo con las fuentes consultadas, podrían relacionar a “el hijo del presidente” con una trama de contrabando de diésel.

Sin embargo, la identificación de esa referencia con Andy López Beltrán proviene de interpretaciones atribuidas a abogados defensores de oficiales de la Marina procesados y no constituye, por sí misma, una acusación judicial contra el dirigente de Morena.

NYT reporta contactos indirectos con autoridades de EU

El trabajo periodístico también sostiene que López Beltrán habría buscado contacto con autoridades estadounidenses mediante intermediarios en distintas ocasiones durante este año.

Tres personas citadas por el diario señalaron que esos acercamientos no derivaron en conversaciones formales entre las partes.

Este punto cobra relevancia porque, según el artículo, Washington mantiene presión sobre el gobierno mexicano para actuar contra funcionarios señalados por corrupción o presuntos vínculos con organizaciones criminales.

The New York Times coloca el caso en el contexto interno de Morena

El reportaje plantea que los señalamientos contra López Beltrán representan un desafío político para la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a su posición dentro de Morena y a su relación familiar con el expresidente López Obrador.

El periódico contrasta dos posturas. Por un lado, recoge el argumento de partidarios del gobierno, quienes destacan detenciones de funcionarios y políticos acusados de corrupción o de colaborar con grupos criminales. Por otro, cita a críticos que cuestionan si las investigaciones alcanzarán también a figuras de mayor peso dentro del partido.

🚨El New York Times revela que dos agencias policiales de Estados Unidos indagarían señalamientos sobre presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible.



De acuerdo con el diario, que cita a cinco personas con conocimiento… pic.twitter.com/Em6TTbnEeu — Azucena Uresti (@azucenau) September 29, 2026

The New York Times también menciona otros casos de políticos de Morena señalados públicamente o sujetos a procesos distintos, aunque aclara que las situaciones jurídicas no son equivalentes y que algunos de ellos no han sido acusados de delito alguno.

La pieza presenta así un panorama de presión política y judicial alrededor de Morena, pero mantiene una distinción central: Andy López Beltrán enfrenta señalamientos y escrutinio, no una acusación penal formal ni una investigación confirmada por las agencias estadounidenses citadas.

No pude abrir directamente el artículo de The New York Times debido a restricciones de acceso del sitio, por lo que esta nota está redactada estrictamente a partir del texto que compartiste y conserva sus atribuciones y reservas.

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