Presidenta Sheinbaum evita opinar sobre elecciones en EU y asegura que México respetará cualquier resultado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno respetará los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se celebran este martes 3 de noviembre, y evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias de un cambio en el control del Congreso estadounidense.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Partido Demócrata recupere la mayoría legislativa y las implicaciones que esto tendría para México, particularmente en materia comercial.

“No opinamos. Hoy es la elección, no nos corresponde opinar el día de hoy”, respondió Sheinbaum, quien insistió en que su administración esperará los resultados oficiales.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las elecciones en Estados Unidos?

La presidenta señaló que el proceso electoral estadounidense ya se encuentra en marcha y reiteró que México mantendrá una postura de respeto hacia la decisión de los votantes.

“Vamos a esperar el resultado y vamos a respetar cualquiera que sea el resultado de la elección. Nosotros seguimos en nuestro camino”, expresó.

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El posicionamiento ocurre mientras los estadounidenses votan para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado, en una jornada que definirá el equilibrio de fuerzas políticas durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.

¿Qué opinó Sheinbaum sobre Xavier Becerra en California?

Durante la misma conferencia, la mandataria también destacó la participación política de los mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos, al ser cuestionada sobre Xavier Becerra, candidato de origen mexicano a la gubernatura de California.

Sheinbaum recordó que alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano, de primera, segunda y tercera generación, forman parte de la sociedad estadounidense.

Consideró positivo que esta comunidad tenga representación política y rechazó los discursos de discriminación.

“La narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”, afirmó la presidenta.

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