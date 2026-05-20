Formas de proteger tu hogar ante la temporada de lluvias y huracanes en Yucatán

Con la llegada de la temporada de lluvias y huracanes en Yucatán, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar medidas preventivas para proteger sus viviendas y reducir riesgos ante posibles inundaciones, fuertes vientos y fallas eléctricas.

Durante esta época del año, que abarca de junio a noviembre, las lluvias intensas y tormentas tropicales pueden provocar afectaciones tanto en Mérida como en municipios del interior del estado, por lo que especialistas recomiendan preparar los hogares con anticipación.

Recomendaciones en techos

Uno de los primeros pasos es limpiar techos, azoteas, canaletas y desagües para evitar acumulación de agua.

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La basura, hojas y tierra suelen provocar taponamientos que derivan en filtraciones o inundaciones dentro de las viviendas, especialmente durante lluvias prolongadas.

También es importante revisar puertas y ventanas para detectar posibles grietas o filtraciones. En caso de alertas por tormenta o huracán, se recomienda reforzar cristales y asegurar objetos en patios y terrazas que puedan salir proyectados por los fuertes vientos.

Podar árboles

Otro punto clave es la poda preventiva de árboles cercanos a casas y cables eléctricos. Las ramas débiles representan un riesgo durante tormentas, ya que pueden caer y ocasionar daños materiales o interrupciones en el suministro eléctrico.

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Las autoridades también sugieren proteger documentos importantes como actas de nacimiento, identificaciones oficiales, escrituras y pólizas de seguro, colocándolos en bolsas herméticas o contenedores impermeables para evitar daños por humedad o inundaciones.

Protocolos de emergencia

Además, se recomienda preparar una mochila de emergencia con artículos básicos como agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio, cargador portátil y dinero en efectivo. Este kit puede ser de gran utilidad en caso de evacuación o cortes prolongados de energía.