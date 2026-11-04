ASF amplía investigación al INE por presunta corrupción; revisará contratos de 2000 a 2025

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación integral sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de los señalamientos relacionados con la administración de su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, el organismo fiscalizador informó que las indagatorias también abarcarán al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y a todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La ASF explicó que revisará las adquisiciones y contrataciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles prácticas ilegales, concentración de proveedores y anomalías en el ejercicio de recursos públicos.

¿Qué investigará la ASF sobre las contrataciones del INE?

El organismo detalló que mantiene tres líneas de trabajo para revisar las operaciones de las autoridades electorales federales y estatales.

La primera consiste en una investigación de oficio por presuntas irregularidades en los contratos públicos del INE, el IFE y los OPLE.

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La segunda contempla un análisis histórico de 25 años para detectar patrones de contratación y posibles prácticas ilegales relacionadas con empresas proveedoras y servidores públicos.

Finalmente, la ASF realizará una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.

¿Qué irregularidades detectó la Auditoría Superior de la Federación?

De acuerdo con el comunicado, los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas han permitido advertir múltiples posibles irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos destinados a las instituciones electorales.

La ASF señaló que estas revisiones buscan esclarecer las operaciones relacionadas con adquisiciones y servicios, así como determinar si existieron conductas contrarias a la legislación.

El organismo aseguró que las investigaciones se desarrollarán con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.

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