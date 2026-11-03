Ignacio Mier pide separar investigación contra Guadalupe Taddei de organización de elecciones de 2027

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a los partidos políticos y medios de comunicación a no confundir las investigaciones contra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), con los preparativos de las elecciones de 2027.

El legislador morenista señaló que los procedimientos para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Taddei deben continuar por las vías legales correspondientes, sin interferir en las actividades de organización electoral.

Su posicionamiento ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos relacionados con contrataciones y posibles irregularidades administrativas dentro del organismo.

¿Qué dijo Ignacio Mier sobre las investigaciones contra Guadalupe Taddei?

El coordinador parlamentario respaldó que la Comisión de Fiscalización del INE, el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realicen las revisiones necesarias para determinar si existen responsabilidades por las presuntas irregularidades.

Mier consideró importante que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y, en caso de encontrar elementos suficientes, procedan conforme a la legislación correspondiente.

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El senador también pidió diferenciar los procedimientos de investigación de las tareas institucionales que realiza el INE para organizar las próximas elecciones.

¿Qué pasará con el INE rumbo a las elecciones de 2027?

La salida de Guadalupe Taddei abrió el proceso para designar a una nueva persona titular de la presidencia del organismo electoral, responsabilidad que corresponde a la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, el INE mantiene sus actividades de preparación para los comicios de 2027, en los que se renovará la Cámara de Diputados y diversos cargos estatales y locales.

El senador Ignacio Mier, dijo que los posibles actos de corrupción de Guadalupe Taddei en el INE para nada deben poner en cuestionamiento la organización de las elecciones del próximo año, en la que estarán en juego 17 gubernaturas y la cámara de Diputados. https://t.co/8k8J5DoLAP — Angel Gallegos (@gallegoso) November 3, 2026

Las investigaciones sobre las contrataciones del instituto continúan abiertas, por lo que corresponderá a las autoridades fiscalizadoras determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.

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