Presidenta Sheinbaum anuncia investigación por red de contratos millonarios en el INE; UIF inmoviliza cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal presentará una investigación sobre una presunta red de empresas que habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales durante al menos 27 años, incluida la administración de Guadalupe Taddei Zavala en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, dará a conocer los resultados de una revisión elaborada a partir de fuentes abiertas.

Sheinbaum adelantó que la investigación busca documentar el origen de un presunto oligopolio o duopolio empresarial relacionado con la contratación de servicios y materiales electorales, cuyos contratos habrían representado miles de millones de pesos.

¿Qué investigó Raquel Buenrostro sobre los contratos del INE?

La presidenta explicó que la revisión permitirá conocer los antecedentes de los empresarios señalados por sus vínculos con proveedores electorales y su participación en contrataciones realizadas desde finales de la década de 1990.

De acuerdo con Sheinbaum, la investigación incluye contratos con el Instituto Electoral del Estado de México, antecedentes de irregularidades denunciadas en 2005 y la manera en que determinadas empresas habrían fortalecido su presencia entre los organismos electorales.

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Asimismo, sostuvo que la presunta concentración de contratos no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tendría antecedentes en administraciones anteriores.

La mandataria también hizo referencia a la reforma electoral de 2014, mediante la cual el INE adquirió facultades para designar a los integrantes de los organismos públicos locales electorales.

¿Por qué la UIF inmovilizó cuentas relacionadas con proveedores electorales?

Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió inmovilizar cuentas relacionadas con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones electorales.

Explicó que la medida se adoptó después de las denuncias y revisiones anunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que investiga contrataciones del INE y de organismos electorales estatales.

La presidenta señaló que el titular de la UIF participará en la conferencia para responder preguntas sobre las acciones emprendidas.

La inmovilización de cuentas constituye una medida preventiva y no implica, por sí misma, que se haya acreditado responsabilidad penal contra las personas investigadas.

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