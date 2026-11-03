INE confirma 30 renuncias tras salida de Guadalupe Taddei; estos son los funcionarios que dejan sus cargos

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la renuncia de 30 trabajadores y funcionarios de su estructura administrativa, incluidos integrantes de la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala y titulares de áreas directivas.

Mediante un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, el organismo informó que las diez consejerías electorales mantienen una revisión de la Junta General Ejecutiva y de los cargos de primer nivel, como parte del proceso de reorganización institucional tras la salida de Taddei.

El INE explicó que las revisiones también abarcan los procedimientos de contratación y las relaciones funcionales entre distintas áreas, a partir de información pública reciente sobre posibles irregularidades.

¿Quiénes son los funcionarios que renunciaron al INE?

De acuerdo con el instituto, de las 30 bajas registradas, 17 corresponden a personal de la oficina de Guadalupe Taddei, incluido su exjefe de oficina, Carlos Daniel Luna Rosas.

Noticia Destacada Morena se deslinda de Guadalupe Taddei: Ariadna Montiel la llama “indefendible” y exige investigar al INE

También se confirmaron las renuncias de tres funcionarios de nivel directivo:

José Alberto Pérez de Acha , director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Iliana Araceli Hernández Gómez , directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

Entre las bajas también figuran Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien ocupó cargos relacionados con los organismos electorales locales y las prerrogativas de los partidos políticos.

El resto de las renuncias corresponde a personal operativo y funcionarios de las áreas de administración, transporte, registro electoral y apoyo a órganos colegiados.

#BoletínINE 📄| El INE mantiene una revisión colegiada de la Junta General Ejecutiva y de cargos de primer nivel. Los detalles de la información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/T59of4m7Df https://t.co/JkmiHnBR1p — @INEMexico (@INEMexico) November 3, 2026

¿Qué pasará con el INE tras las 30 renuncias?

El organismo señaló que la revisión continuará bajo los principios de legalidad, colegialidad y debido proceso, con el objetivo de determinar las medidas institucionales correspondientes.

Asimismo, destacó que el Servicio Profesional Electoral Nacional es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades del instituto, particularmente ante los próximos procesos electorales.

Finalmente, el INE aseguró que continuará informando sobre las decisiones que adopten las consejerías electorales conforme avance la revisión de su estructura administrativa.

IO