Cultura anuncia eventos gratuitos en CDMX: más de mil niños en el Zócalo y 580 artesanos en Los Pinos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció dos eventos gratuitos en la Ciudad de México durante noviembre de 2026, con la participación de más de mil niñas y niños de distintas entidades del país, así como 580 artesanas y artesanos que presentarán sus creaciones en el Complejo Cultural Los Pinos.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que el sábado 7 de noviembre se realizará la segunda edición de la Fiesta de Culturas Comunitarias Voces Vivas, en el Zócalo capitalino.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, presentó las actividades de ORIGINAL 2026, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre en Los Pinos, con talleres, exposiciones, conciertos, gastronomía y venta directa de artesanías.

¿Cuándo será la Fiesta de Culturas Comunitarias en el Zócalo?

Claudia Curiel explicó que el evento se realizará este sábado 7 de noviembre, con acceso al público a partir de las 17:30 horas.

La presentación reunirá a niñas, niños y adolescentes de 28 estados del país, integrantes de los Semilleros Creativos, las Casas de Canto Cuicallis y coros infantiles de Michoacán.

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La puesta en escena, dirigida por Jesusa Rodríguez, contará la historia tradicional del tlacuache que robó el fuego para compartirlo con la humanidad, mientras que la mariposa monarca aparecerá como símbolo de migración y transformación.

Durante el espectáculo se escucharán 17 lenguas originarias, entre ellas náhuatl, rarámuri, purépecha, zapoteco, totonaco y maya.

La obra también contará con una orquesta y un coro monumental. Para quienes no puedan asistir, habrá una transmisión por Canal 22 a partir de las 18:30 horas, según informó la secretaria.

¿Qué actividades tendrá ORIGINAL 2026 en Los Pinos?

Marina Núñez Bespalova detalló que ORIGINAL 2026 reunirá a 580 maestras y maestros artesanos, quienes exhibirán alrededor de 174 mil piezas de distintas ramas del arte popular mexicano.

El encuentro se realizará del jueves 12 al domingo 15 de noviembre, de las 10:30 a las 20:30 horas, con entrada gratuita.

Entre las actividades habrá talleres de bordado, deshilado, elaboración de figuras de barro y fibras vegetales, así como espacios para bebés, niñas, niños y adultos mayores.

También se celebrarán pasarelas diarias a las 19:00 horas, presentaciones musicales y actividades gastronómicas con cocineras tradicionales.

La funcionaria anunció, además, la participación de artesanos de Canadá, Chile, China, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

¿Cómo participar en los talleres gratuitos de ORIGINAL 2026?

La Secretaría de Cultura informó que las actividades serán gratuitas, aunque algunos talleres requerirán registro previo.

Las personas interesadas podrán consultar la programación y los requisitos de inscripción en original.cultura.gob.mx.

Núñez Bespalova destacó que el encuentro permitirá adquirir piezas directamente de sus creadores, sin intermediarios, y anunció la presentación de 41 modelos desarrollados mediante el programa Taller ORIGINAL, que estarán disponibles exclusivamente en tiendas Fonart.

El objetivo de ambas actividades es promover la participación cultural, preservar las lenguas originarias y fortalecer el trabajo de las comunidades artísticas y artesanales del país.

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