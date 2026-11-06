Sheinbaum Pardo arremete contra Lorenzo Córdova por contratos millonarios del INE: “Se tiene que sanear”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por su presunto conocimiento de contratos millonarios otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales durante su gestión al frente del organismo.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el INE necesita revisar sus procedimientos de contratación y garantizar el uso transparente de los recursos públicos.

“El INE sí se tiene que sanear”, afirmó Sheinbaum, quien también criticó a los exfuncionarios electorales que promovieron la consigna “El INE no se toca” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Lorenzo Córdova y los contratos del INE?

La presidenta señaló que Córdova reconoció en entrevistas recientes que conocía la existencia de un grupo reducido de empresas que obtenían contratos de organismos públicos locales electorales (OPLE).

Sheinbaum cuestionó que, durante los nueve años que encabezó el INE, no se hubieran establecido mecanismos para evitar la concentración de proveedores.

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También recordó que, durante su administración, el Consejo General del instituto participó en la designación de consejeros de los organismos electorales estatales.

La mandataria hizo referencia a contratos superiores a 2 mil millones de pesos relacionados con empresas de los hermanos Hernández Casillas, cuyos procedimientos son objeto de señalamientos por posibles irregularidades.

Sin embargo, precisó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

¿Qué cambios pidió Sheinbaum al INE rumbo a las elecciones de 2027?

La presidenta llamó a los actuales consejeros electorales a revisar las contrataciones, establecer lineamientos transparentes y evitar sobreprecios en la adquisición de materiales.

Consideró que estos mecanismos podrían ayudar a reducir el costo de las elecciones y evitar la participación de intermediarios que no fabrican directamente los productos contratados.

Asimismo, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el objetivo de mejorar la producción de materiales electorales y ampliar la transparencia de sus operaciones.

Sheinbaum planteó incorporar la participación de instituciones académicas en los mecanismos de supervisión.

Sobre una posible responsabilidad de Lorenzo Córdova por la suspensión temporal del proceso de revocación de mandato de 2022, la mandataria evitó emitir un juicio y señaló que corresponde a las autoridades competentes resolver el caso.

Finalmente, sostuvo que las medidas de transparencia deben adoptarse antes de las elecciones de 2027, independientemente de que las reformas legales en materia electoral deban ajustarse a los plazos constitucionales.

IO