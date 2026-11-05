Sheinbaum anuncia acciones para garantizar agua en Tamaulipas; plantea aprovechar aguas residuales de Nuevo León

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal trabaja en proyectos para mejorar el abastecimiento de agua en Tamaulipas, entre ellos la construcción de un segundo acueducto para Ciudad Victoria y una propuesta para aprovechar aguas residuales tratadas procedentes de Nuevo León.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 5 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las diferencias entre Nuevo León y Tamaulipas por el trasvase de agua entre las presas El Cuchillo y Vicente Guerrero, así como sobre la posibilidad de revisar el tratado de aguas entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que la prioridad de su administración es resolver los problemas de abastecimiento que enfrenta la población tamaulipeca.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la falta de agua en Tamaulipas?

La presidenta destacó los avances de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, que llevará agua desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, con una mayor capacidad de suministro.

Explicó que el Gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal, también construye una planta potabilizadora que complementará la infraestructura federal.

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De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la segunda línea del acueducto registraba un avance superior al 57% al cierre de septiembre de 2026 y permitirá incrementar el abasto para más de 300 mil habitantes.

¿Qué proyecto se analiza para llevar agua de Nuevo León a Tamaulipas?

Sheinbaum reconoció que persisten problemas de abastecimiento en el noreste de Tamaulipas, principalmente para las actividades agrícolas, debido a la disminución de las lluvias.

Por ello, explicó que su administración trabaja con el gobernador en alternativas como la reconversión de cultivos y nuevos mecanismos para mejorar el aprovechamiento del agua.

Además, informó que se analiza recuperar un proyecto para conducir aguas residuales tratadas de Nuevo León hacia Tamaulipas, con el propósito de destinarlas al riego agrícola.

La mandataria precisó que estas alternativas semodificación al tratado internacional de aguas entre México y Estados Unidos.

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