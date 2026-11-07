Ricardo Arjona sorprende con concierto gratuito en parque de Mérida antes de su presentación en el Kukulcán

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a habitantes y turistas de Mérida, Yucatán, al ofrecer una presentación musical improvisada en el Parque de San Juan, horas después de su llegada a la capital yucateca.

El intérprete arribó el viernes 6 de noviembre de 2026, alrededor de las 14:00 horas, en un vuelo privado, previo al concierto programado para este sábado 7 de noviembre en el Parque de Béisbol Kukulcán.

Aproximadamente dos horas después de su llegada, Arjona apareció en el Parque de San Juan, donde interpretó una de sus canciones acompañado de músicos ante la sorpresa de las personas que transitaban por el lugar.

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¿Qué hizo Ricardo Arjona en el Parque de San Juan de Mérida?

El cantante realizó una presentación al aire libre que fue captada por asistentes, quienes compartieron videos del momento en redes sociales.

De acuerdo con reportes locales, la aparición también estuvo relacionada con la grabación de material audiovisual, previo al inicio de sus presentaciones en México.

Ricardo Arjons sorprendió al dar un pequeño show en un parque de Merida #RicardoArjona #GiraArjona #LoQueElSecoNoDijo https://t.co/IW12PUuO9V — NOTIARJONA (@notiarjona) November 7, 2026

¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en Mérida?

Ricardo Arjona se presentará este sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Parque de Béisbol Kukulcán, como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.

La presentación en Mérida marcará el inicio de su recorrido por México, que contempla conciertos en distintas ciudades del país durante noviembre y diciembre de 2026.

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