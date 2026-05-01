Estas colonias y municipios se quedan sin luz por el apagón eléctrico de este 1 de mayo; horarios confirmados

Una convocatoria difundida en redes sociales ha generado atención en distintos estados del país, particularmente en Sinaloa, donde ciudadanos llamaron a realizar un apagón masivo este 1 de mayo como forma de protesta por los altos costos en los recibos de electricidad.

La iniciativa ha sido compartida ampliamente en plataformas digitales, lo que ha provocado dudas entre la población sobre posibles cortes de luz.

Sin embargo, autoridades y reportes coinciden en que no se trata de una suspensión oficial del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino de una acción organizada por usuarios.

¿Habrá apagón masivo en México este 1 de mayo?

De acuerdo con la información difundida, el llamado consiste en que los ciudadanos apaguen voluntariamente la energía eléctrica en sus hogares durante un horario específico, con el objetivo de manifestar su inconformidad por las tarifas del servicio.

Este tipo de acciones buscan visibilizar el malestar social ante el incremento en el consumo eléctrico, especialmente durante la temporada de calor, cuando el uso de ventiladores y aires acondicionados se intensifica.

Noticia Destacada Exigen a CFE solución definitiva tras nuevo apagón en Sabancuy

¿A qué hora será el apagón y cuánto durará?

La convocatoria establece que el apagón simbólico iniciará a las 19:00 horas y se extenderá durante aproximadamente una hora, por lo que el servicio se reanudaría de manera habitual a las 20:00 horas.

Es importante destacar que no existe una lista oficial de colonias o municipios afectados, ya que la participación depende de cada usuario que decida sumarse a la protesta.

¿Por qué surge esta protesta contra la CFE?

El descontento social se ha intensificado en los últimos meses debido al aumento en los recibos de luz, principalmente en regiones con altas temperaturas, donde el consumo energético se incrementa de forma considerable.

En México, el cobro del servicio eléctrico se realiza con base en el consumo registrado en kilowatts-hora (kWh), el cual se mide a través de dispositivos instalados en viviendas y negocios. Las tarifas varían dependiendo del nivel de consumo y la zona geográfica.

¿Es un corte oficial de la CFE?

No. Hasta el momento, la CFE no ha anunciado ningún apagón programado para este 1 de mayo. La acción corresponde a una manifestación ciudadana organizada de manera independiente.

Las autoridades recomiendan a la población informarse a través de canales oficiales para evitar confusiones y tomar previsiones ante este tipo de convocatorias que pueden generar desinformación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO