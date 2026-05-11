Claudia Sheinbaum descarta fuga de Rocha Moya: “Está en Sinaloa”, afirma tras acusación de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra en territorio sinaloense y descartó versiones sobre una posible fuga, luego de las acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el paradero del morenista, quien solicitó licencia temporal a su cargo tras los señalamientos de autoridades estadounidenses. Sheinbaum sostuvo que el propio Rocha Moya podría informar dónde se encuentra y rechazó que exista una situación de evasión.

El caso ha generado tensión política en México y en la relación bilateral con Estados Unidos, debido a que una acusación federal en Nueva York incluyó a Rocha Moya y a otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el paradero de Rubén Rocha Moya?

Claudia Sheinbaum afirmó que el gobernador con licencia está en Sinaloa y negó las versiones que apuntaban a una posible fuga. “Él está en Sinaloa, él mismo podría informar”, respondió la presidenta ante pregunta expresa durante la mañanera.

La mandataria también rechazó que se construya una narrativa sobre una supuesta huida del exmandatario estatal. De acuerdo con su postura, no existe una situación de “ahora dónde está” o “ya se escapó”, como se ha planteado en algunos comentarios públicos.

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El pronunciamiento se da después de que el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia temporal de Rocha Moya por más de 30 días, en medio de la investigación derivada de las acusaciones estadounidenses.

¿De qué acusan en Estados Unidos a Rocha Moya?

La Justicia estadounidense acusó a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”. Entre los señalados también aparecen el senador morenista Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Tras las acusaciones, Rocha Moya y Gámez Mendívil solicitaron licencia temporal a sus cargos para enfrentar el proceso de investigación. En Sinaloa, el gobierno interino quedó en manos de Yeraldine Bonilla Valverde, mientras autoridades federales reforzaron la coordinación de seguridad en la entidad.

Hasta el momento, los funcionarios señalados han rechazado las acusaciones. El gobierno mexicano ha pedido que Estados Unidos presente pruebas claras y ha cuestionado el carácter de urgencia de la solicitud hecha por autoridades estadounidenses.

¿Cuál es la postura del gobierno de México ante el caso?

El gobierno de México ha sostenido que la petición de Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, por ahora, no se han presentado elementos suficientes para justificar una medida urgente.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró que la solicitud del Gobierno de #EEUU para detener a 10 funcionarios mexicanos no cuenta con suficiente pruebas por lo que, a través de la @SRE_mx, se solicitaron documentos y pruebas. "Es un asunto jurídico y tiene que… pic.twitter.com/W4RfBzjaha — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 11, 2026

Sheinbaum ha insistido en que el caso debe atenderse con verdad, justicia y respeto a la soberanía nacional. Al mismo tiempo, su administración mantiene comunicación institucional sobre el tema, mientras las autoridades competentes revisan la información enviada desde Estados Unidos.

El señalamiento contra Rocha Moya abrió un nuevo frente político para Morena y para el gobierno federal, debido al peso de Sinaloa en la agenda de seguridad y a la sensibilidad de las acusaciones relacionadas con crimen organizado.

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