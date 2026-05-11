Exportación de autos mexicanos crece 11.43% en abril pese a presión arancelaria de EU

La industria automotriz mexicana registró un avance en abril de 2026, pese al entorno de presión arancelaria impuesto por Estados Unidos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la producción de vehículos ligeros creció 2.14 por ciento anual, al pasar de 322 mil 964 unidades en abril de 2025 a 329 mil 878 unidades en abril de este año.

El repunte fue más fuerte en las exportaciones, que aumentaron 11.43 por ciento anual, hasta llegar a 286 mil 317 vehículos enviados al exterior. Esto representó 29 mil 364 unidades más frente al mismo mes del año pasado, cuando se exportaron 256 mil 953 vehículos.

¿Cuántos autos produjo, exportó y vendió México en abril de 2026?

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), durante abril se vendieron 118 mil 859 unidades en el mercado interno, se produjeron 329 mil 878 y se exportaron 286 mil 317.

El Inegi explica que este registro integra información mensual sobre venta, producción y exportación de vehículos nuevos en México.

Noticia Destacada Sheinbaum anuncia prototipo final del auto eléctrico mexicano “Olinia”: buscarán empresa para fabricarlo

En ventas internas también hubo crecimiento. El mercado nacional aumentó 8.63 por ciento anual, con 9 mil 439 unidades adicionales frente a abril de 2025.

¿Cómo va la industria automotriz mexicana en 2026?

Entre enero y abril, México produjo un millón 299 mil 157 vehículos ligeros, un avance anual de 0.91 por ciento. En el mismo periodo, las exportaciones sumaron un millón 81 mil 948 unidades, lo que significó un crecimiento de 4.68 por ciento frente al primer cuatrimestre de 2025.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos mexicanos, con 821 mil 984 unidades, equivalentes a 76 por ciento del total exportado entre enero y abril. Le siguieron Canadá, Alemania y Brasil.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante abril 2026:



▪️Se vendieron 118,859 unidades

▪️Se produjeron 329,878 unidades

▪️Se exportaron 286,317 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/Mk8pPdhlPt… pic.twitter.com/UspovNz1jW — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 11, 2026

¿Por qué destaca el aumento de exportaciones?

El crecimiento ocurre en medio de los aranceles de 25 por ciento aplicados por Estados Unidos a vehículos y autopartes, una medida que ha presionado al sector automotor mexicano.

Aun así, las cifras de abril muestran que la industria mantiene dinamismo exportador y conserva a Norteamérica como su mercado central.

El desempeño del sector cobra relevancia rumbo a la revisión del T-MEC, ya que la industria automotriz es una de las más importantes para México por su peso en la manufactura, las exportaciones y el empleo especializado.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO