Morena va por desafuero de Maru Campos tras caso ligado a agentes de la CIA en Chihuahua

La dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional, Ariadna Montiel, informó que el partido iniciará un proceso de juicio político para buscar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Durante una conferencia de prensa realizada en Chihuahua, la lideresa morenista acusó a la mandataria estatal de presuntamente comprometer la estrategia de seguridad en la entidad, además de vulnerar disposiciones legales mexicanas y acuerdos internacionales relacionados con la colaboración con agencias extranjeras.

El anuncio ocurre en medio de la polémica generada por el caso relacionado con la muerte de dos agentes vinculados a la Central Intelligence Agency.

Señalan presuntas irregularidades en cooperación de seguridad

Ariadna Montiel sostuvo que existen elementos que deben ser investigados respecto a la actuación del gobierno estatal en temas de seguridad y coordinación institucional.

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La dirigente señaló que la administración encabezada por María Eugenia Campos Galván no participa en la mesa nacional de seguridad coordinada por el Gobierno federal, situación que, afirmó, ha generado diferencias en la estrategia contra la violencia en la entidad.

Asimismo, Morena argumentó que la cooperación con agencias extranjeras debe apegarse estrictamente a la legislación mexicana y a los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos países.

Caso de agentes de la CIA aumenta tensión política

Aunque no ofreció mayores detalles sobre las investigaciones relacionadas con la muerte de los dos agentes, la dirigencia morenista vinculó directamente el tema con la decisión de promover acciones legales y políticas contra la mandataria estatal.

El anuncio elevó la confrontación política entre Morena y el gobierno de Chihuahua, encabezado por el Partido Acción Nacional.

Hasta el momento, la administración estatal no ha emitido una postura oficial amplia respecto al anuncio del posible juicio político impulsado por el partido oficialista.

Acompáñanos en la conferencia de prensa encabezada por nuestra Presidenta, @A_MontielR.



📅 12 de mayo

⏰ 10:00 hrs

🔴 En vivo por nuestras redes#SeguridadyDefensaDeLaSoberanía pic.twitter.com/eWq2Dr0D1m — Morena (@PartidoMorenaMx) May 12, 2026

Morena anticipa acciones legales y legislativas

Movimiento Regeneración Nacional adelantó que buscará llevar el caso a las instancias legislativas y jurídicas correspondientes para revisar la posible responsabilidad política de la gobernadora.

El proceso de desafuero requeriría la participación de órganos legislativos y procedimientos constitucionales específicos para determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad procesal a la mandataria estatal.

La confrontación ocurre en un contexto de creciente debate nacional sobre seguridad pública, cooperación internacional y coordinación entre gobiernos estatales y federales.

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