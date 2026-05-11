Aeropuerto de Mérida mueve 8.4 toneladas de carga y sube al top 10 nacional

El Aeropuerto Internacional de Mérida continúa ganando peso en la logística aérea del país y ya se posiciona entre las terminales con mayor movimiento de mercancías nacionales, impulsado por el crecimiento sostenido de operaciones nacionales e internacionales y por la nueva reorganización del sistema aeroportuario entre México y Estados Unidos.

El administrador de la terminal, Óscar Carrillo Maldonado, informó que durante el primer cuatrimestre del 2026 se movilizaron 8.4 toneladas de carga aérea contra las 7.9 registradas en el mismo periodo del año pasado. De esas 8.4 ton, 6 correspondieron a mercancía nacional y 2.4 a extranjersas, lo que colocó al aeropuerto yucateco en el octavo lugar nacional por manejo de carga.

El funcionario destacó que el crecimiento refleja la consolidación de Mérida como un punto logístico clave para sectores industriales, comerciales y de distribución en el Sureste.

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Actualmente, las principales rutas nacionales de carga enlazan a Mérida con ciudades como Querétaro, Cancún, Toluca, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En el plano internacional destacan conexiones con destinos estadounidenses como Miami, Jacksonville, Shreveport y Ohio.

Carrillo Maldonado precisó que las cifras oficiales no incluyen operaciones técnicas de aeronaves provenientes de Europa, Rusia y otros países que realizan escalas en Mérida para abastecimiento de combustible, lo que incrementa todavía más la actividad aeroportuaria de la terminal yucateca.

Nuevo acuerdo abre oportunidades

El crecimiento ocurre además en medio del reciente acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para fortalecer el transporte aéreo y agilizar el flujo de mercancías entre ambos países.

El convenio reconoce al AIFA como parte integral del sistema aeroportuario de la Zona Metropolitana del Valle de México y establece nuevas reglas para garantizar acceso equitativo a infraestructura, slots y operaciones de carga bajo estándares internacionales.

En ese contexto, el administrador del Manuel Crescencio Rejón consideró que Mérida podría asumir un papel estratégico en el fortalecimiento de las cadenas logísticas entre México y la Unión Americana, ante la redistribución de operaciones de carga impulsada desde el centro del país.

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Añadió que la integración del AIFA y la creación de un grupo binacional de seguimiento permitirán ampliar opciones operativas para aerolíneas y empresas del sector.

Gana terreno logístico

El avance de la terminal aérea ocurre en paralelo al crecimiento industrial, comercial y turístico que vive Yucatán, donde cada vez más empresas utilizan el transporte aéreo para movilizar mercancías de alto valor, productos perecederos y suministros especializados.

Especialistas consideran que la posición geográfica de Mérida, su conectividad y el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria podrían convertir al estado en uno de los principales nodos logísticos del Sureste durante los próximos años.