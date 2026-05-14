Pemex reporta su mayor proceso de crudo en 11 años: producción de gasolinas y diésel va al alza

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un avance en el desempeño del Sistema Nacional de Refinación (SNR), luego de que el proceso de crudo alcanzó un promedio de un millón 141 mil barriles diarios durante el trimestre de 2026.

Esta cifra representa un incremento de 21.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025 y marca el mayor volumen trimestral registrado en los últimos 11 años.

De acuerdo con el reporte trimestral de la empresa productiva del Estado, el resultado confirma una tendencia de recuperación del sistema refinador, que acumula cinco trimestres consecutivos de crecimiento.

El aumento fue impulsado principalmente por la refinería Olmeca, que sumó 164 mil barriles diarios, así como por la refinería de Tula, con un incremento de 39 mil barriles diarios.

Pemex atribuyó el avance en Tula a la operación continua de la planta coquizadora, puesta en marcha en julio de 2025, lo que permitió mejorar el aprovechamiento del crudo procesado y elevar la producción de combustibles de mayor valor.

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¿Cuánto aumentó la producción de combustibles de Pemex?

Como resultado del mayor proceso de crudo, la producción de petrolíferos promedió un millón 110 mil barriles diarios, también con un crecimiento de 21.9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025.

Uno de los datos más relevantes del reporte es el aumento en la producción de destilados de alto valor, categoría que incluye gasolinas, diésel y turbosina. Este segmento pasó de 511 mil a 729 mil barriles diarios, lo que equivale a un crecimiento de 42.5 por ciento y representa 65.7 por ciento de la producción total de petrolíferos.

Pemex destacó que este comportamiento permitió ampliar la oferta de combustibles en el mercado nacional, impulsar las ventas internas en 4.2 por ciento y reducir la dependencia de importaciones en 23.3 por ciento.

Producción de gasolinas y diésel registra incrementos en el trimestre

La producción de gasolinas promedió 390 mil barriles diarios, un aumento de 29.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el caso del diésel, la producción se ubicó en 286 mil barriles diarios, lo que significó un incremento de 69.9 por ciento frente al trimestre comparable de 2025.

En contraste, la producción de combustóleo disminuyó 33.1 por ciento, al pasar de 240 mil a 161 mil barriles diarios. Para Pemex, esta reducción refleja una mejor eficiencia en el uso del crudo y una mayor orientación hacia productos de mayor valor comercial.

El rendimiento de destilados se colocó en 63.9 por ciento, 9.1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año previo, derivado de mejoras en la confiabilidad de las plantas del Sistema Nacional de Refinación.

📍Incrementa 21.9% proceso de refinación de crudo en 1er trimestre del 2026; disminuye importación de combustibles: Pemex.



Comunicado nacional: https://t.co/T3bnG3Om03 pic.twitter.com/PRnzVmdqyi — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 14, 2026

¿Cuántas gasolineras operan bajo la Franquicia Pemex?

Pemex también informó que, al 31 de marzo de 2026, se registraron 7 mil 520 estaciones de servicio incorporadas a la Franquicia Pemex, un aumento de 3.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Del total, 45 estaciones son propiedad de la empresa.

Además, al cierre de marzo se contabilizaron mil 149 estaciones de servicio bajo el esquema de Licenciamiento de Uso de Marca, con lo que la petrolera mantiene presencia en el mercado nacional de combustibles.

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