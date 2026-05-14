Congreso de Campeche congela “operación mochila” pese a amenazas en escuelas

Pese a que se han registrado más de 10 incidentes relacionados con presuntas amenazas de ataques armados en planteles educativos, el Congreso del Estado mandó a comisiones un exhorto para implementar la Operación Mochila en las escuelas de la entidad.

Noticia Destacada Piden barrera de contención para reactivar viviendas en “El Tamarindo”, Campeche

La propuesta pretendía exigir a la Secretaría de Educación (Seduc), así como a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que inicien con la aplicación de filtros escolares para la revisión de las pertenencias de los alumnos.

Sin embargo, al momento de buscar la aprobación del exhorto, los integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) no votaron a favor del documento. Al tener la mayoría del pleno, el texto fue enviado a comisiones para su análisis y posterior regreso para lectura por la mesa directiva.

Aunque contó con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Acción Nacional (PAN), la propuesta buscaba establecer protocolos obligatorios de actuación inmediata en todos los planteles educativos, tanto públicos como privados. Esto, ante amenazas de violencia escolar, posibles tiroteos, hallazgo de armas, consumo o venta de sustancias ilícitas y cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad educativa.

Además, se planteaba que las autoridades educativas garanticen la comunicación inmediata y transparente con madres y padres de familia ante cualquier situación de riesgo, evitando omisiones u ocultamiento de información que comprometa la seguridad de los menores.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH