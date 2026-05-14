Valladolid de España y Valladolid, Yucatán, sellan hermanamiento histórico para impulsar el turismo y la cultura

Las ciudades de Valladolid, España, y Valladolid, Yucatán, formalizaron un hermanamiento institucional con el objetivo de fortalecer la cooperación cultural, turística, educativa y económica entre ambas localidades, un acuerdo que contempla un programa permanente de actividades conjuntas y nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas.

La firma del protocolo se llevó a cabo en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, España, con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero, y de las autoridades municipales de Valladolid, Yucatán.

En el acto también estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable del Estado de Yucatán, Raúl Alejandro Paz Noriega, así como integrantes de la delegación mexicana vinculados a los sectores empresarial, universitario y turístico.

Noticia Destacada Yucacoreanos: la generación que lucha por preservar la herencia coreana en Yucatán

Durante su intervención, el alcalde Jesús Julio Carnero destacó el valor histórico y simbólico del acuerdo entre ambas ciudades.

“Este hermanamiento no es sólo un acuerdo institucional, sino el reconocimiento de una historia compartida y de una vocación común de apertura, cooperación y entendimiento entre pueblos”, expresó.

Asimismo, subrayó que Valladolid, España, mantiene desde hace décadas una política de hermanamientos basada en proyectos concretos y relaciones sólidas orientadas a impulsar el intercambio cultural, educativo y económico.

Noticia Destacada Concluyen capacitación 140 asesores inmobiliarios para obtener su licencia oficial en Yucatán

Recordó que la ciudad española inició esta política internacional en 1978 con el hermanamiento con Morelia, antigua Valladolid mexicana hasta el siglo XIX, y posteriormente consolidó acuerdos de cooperación con ciudades como Lille, Orlando, Florencia, Lecce, Guadalajara y Ahmedabad.

Con este nuevo protocolo, Valladolid, España fortalece su relación con el estado de Yucatán y abre nuevas posibilidades de colaboración en sectores como el comercio, las nuevas tecnologías, el patrimonio histórico, la sostenibilidad urbana, la gastronomía y la promoción turística.

El acuerdo contempla la creación de un programa permanente de actividades conjuntas, entre ellas intercambios empresariales y universitarios, proyectos culturales y turísticos, participación en eventos gastronómicos y programas de intercambio académico y profesional.

Asimismo, se prevé la organización de ferias, seminarios, talleres, conferencias y congresos en coordinación con organismos como la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI).