Celebración del Día del Maestro por la presidenta Claudia Sheinbaum: En vivo

En el marco de la celebración del Día del Maestro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará un evento especial en el Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se espera que reconozca la labor de las y los docentes del país y anuncie nuevas medidas en beneficio del magisterio.

Noticia Destacada “Seguiremos reconociendo a los maestros”: Claudia Sheinbaum anunciará nuevos beneficios

De acuerdo con lo adelantado durante la conferencia matutina, la mandataria aprovechará el acto oficial para felicitar a maestras y maestros por su trabajo en las aulas y destacar el papel fundamental que desempeñan en la formación académica y social de millones de estudiantes mexicanos.

Además del reconocimiento al sector educativo, Sheinbaum anunciará acciones enfocadas en mejorar las condiciones laborales del magisterio, entre ellas un nuevo aumento salarial, mejoras en prestaciones y avances en los procesos de basificación para docentes que aún no cuentan con una plaza definitiva.

La presidenta ha señalado que su gobierno dará continuidad a diversas políticas implementadas desde el sexenio anterior, relacionadas con la estabilidad laboral de las y los maestros, aunque aseguró que buscará fortalecer y ampliar estos beneficios durante su administración.

Entre los temas que podrían abordarse durante el evento también se encuentran programas de capacitación, apoyos para trabajadores de la educación y nuevas estrategias orientadas a fortalecer el sistema educativo nacional.