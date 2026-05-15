“¡Nos vamos a electrocutar!”: vecinos del Centro de Mérida viven entre cables de alta tensión colgando y horas sin luz

El miedo se apoderó de vecinos del Centro de Mérida luego de que cables de alta tensión terminaran colgando peligrosamente sobre la calle 95 entre 60 y 62, tras el paso de un presunto camión de carga pesada que habría arrastrado deliberadamente el tendido eléctrico de toda la zona.

Desde hace varias horas, familias enteras permanecen sin energía eléctrica en medio de las altas temperaturas que azotan la capital yucateca, mientras automóviles, motocicletas e incluso camiones continúan golpeando los cables que quedaron prácticamente atravesados sobre la vialidad.

La escena ha generado temor e indignación entre los habitantes, quienes denuncian abandono por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pese a que ya realizaron el reporte correspondiente bajo el folio SW0120073064.

“Los carros están pegando con los cables porque quedaron demasiado bajos. Aquí pasa mucha gente todo el día y nadie viene a resolver el problema”, denunció el señor Enrique Gutiérrez, vecino de la zona.

Ante el riesgo latente de una tragedia, los propios colonos improvisaron una especie de señalamiento de emergencia utilizando un pedazo de madera y una tela roja, con el objetivo de alertar a conductores y peatones sobre el peligro.

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“Nosotros tuvimos que poner algo para avisar, porque puede pasar una desgracia en cualquier momento”, lamentó el afectado.

Los vecinos señalaron que la mayoría de las personas que viven en este rumbo del Centro son adultos mayores, quienes resienten con mayor intensidad el calor extremo y la falta de ventilación debido a la suspensión del servicio eléctrico.

La preocupación aumenta porque esta calle conecta directamente con la zona de Xkalachén, donde mañana se realizará la tradicional Feria de la Chicharra, por lo que temen que el flujo vehicular incremente el riesgo de un accidente mayor.

Además del peligro de electrocución, los habitantes advirtieron sobre la posibilidad de un cortocircuito o incendio en esta antigua zona habitacional de Mérida.

Este caso ocurre en medio de crecientes inconformidades ciudadanas por apagones, fallas eléctricas y retrasos en la atención de reportes en distintos puntos de la ciudad, situación que ha provocado constantes quejas contra la CFE.

Mientras pasan las horas sin respuesta, vecinos del Centro exigen la intervención urgente de las autoridades antes de que ocurra una tragedia.