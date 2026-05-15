Vecinos denuncian retrasos en la recolección de basura en la colonia Centro de Escárcega

Vecinos de la colonia Centro dieron a conocer que el personal de la Dirección de Servicios Públicos, específicamente del área de recolección de basura, tarda varios días en pasar por las viviendas y los puntos de acopio habituales. Esta situación se ha convertido en un grave problema de contaminación para los habitantes, quienes además externaron su inconformidad debido a que personas ajenas al sector dejan bolsas con cuerpos de animales muertos, según denunció el ciudadano Raúl de la Rosa Méndez.

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De acuerdo con los afectados, ya se les ha hecho costumbre a los trabajadores del Ayuntamiento no levantar los desechos a tiempo en las esquinas y entradas de los hogares de la colonia Centro, dejando la basura acumulada hasta por más de tres días, lo que provoca que los perros callejeros rompan las bolsas y esparzan los desperdicios por las vialidades.

El problema empeora porque personas procedentes de otros sectores aprovechan la falta de vigilancia para abandonar cajas y bolsas con supuesta basura, las cuales en realidad contienen animales en descomposición. Al retrasarse el paso del camión recolector, los restos comienzan a desprender los fétidos olores que inundan las viviendas, obligando a transeúntes y moradores a soportar los gases contaminantes.

A pesar de que en repetidas ocasiones se ha solicitado al personal municipal que cumpla con el calendario establecido, el cual estipula que el camión debe pasar los días lunes, miércoles, viernes y domingo, los vecinos aseguran que a veces tardan hasta una semana en realizar el recorrido. Ante el latente riesgo a la salud y la severa contaminación ambiental, los habitantes exigieron que las autoridades municipales actúen de inmediato y pongan orden en el sistema de recolección para evitar un brote de enfermedades.

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JGH