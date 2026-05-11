Presidenta Sheinbaum responde por calendario escolar de la SEP: vacaciones serían de seis semanas y habrá revisión con estados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la polémica por el posible adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026, luego del anuncio realizado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, el jueves 7 de mayo.

Durante la conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aclaró que la decisión será revisada nuevamente con las autoridades educativas estatales.

Sheinbaum explicó que el calendario anunciado por Mario Delgado no fue una decisión individual ni una “ocurrencia”, sino una propuesta aprobada por unanimidad por secretarios de Educación de los estados y de la Ciudad de México.

Sin embargo, reconoció que surgieron preocupaciones de madres y padres de familia, por lo que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas volvería a reunirse para buscar un nuevo consenso.

La mandataria indicó que el objetivo central es mantener las seis semanas de vacaciones, como ha ocurrido tradicionalmente, y revisar posibles ajustes para entidades con condiciones particulares, como altas temperaturas o sedes del Mundial 2026.

Medios nacionales reportaron que la SEP había planteado concluir clases el 5 de junio de 2026, aunque Sheinbaum señaló previamente que aún no existía una definición final sobre el calendario.

Noticia Destacada ¿Se adelanta el fin del ciclo escolar 2025-2026? Sheinbaum y SEP generan dudas sobre nuevo calendario

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el adelanto del fin del ciclo escolar?

Claudia Sheinbaum sostuvo que el calendario escolar anunciado por la SEP fue aprobado el viernes por unanimidad de las autoridades educativas estatales. Según la presidenta, el planteamiento surgió a petición de maestros y padres de familia, por lo que defendió que no se trató de una decisión aislada de Mario Delgado.

“Ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo”, señaló la mandataria, aunque precisó que los secretarios de Educación de esas entidades participaron en la aprobación inicial. Aun así, afirmó que el gobierno federal escuchará las inconformidades y revisará el planteamiento.

La presidenta dijo que una de las preocupaciones fue que el primer ajuste podía generar un periodo vacacional demasiado largo. Por ello, el nuevo enfoque sería conservar seis semanas de descanso y permitir que, en algunos casos, ciertos estados adelanten fechas mientras otros mantengan el calendario anterior.

¿El cambio aplicaría también para escuelas particulares?

Sheinbaum afirmó que las escuelas particulares también se rigen por la Secretaría de Educación Pública, ya que requieren reconocimiento oficial. Por ello, una orientación general del calendario escolar aplica tanto para instituciones públicas como privadas.

No obstante, aclaró que siempre existen excepciones estatales que deben revisarse y aprobarse con la SEP. Como ejemplo mencionó casos en los que algunas entidades ajustan sus calendarios por condiciones locales, como ferias estatales o altas temperaturas.

La presidenta planteó que estas condiciones también podrían considerarse en la decisión final del calendario 2025-2026, especialmente en estados con calor extremo o en ciudades que serán sede del Mundial 2026, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 fue aprobado por todas la Secretarías de Educación del país, a petición de maestros y padres de familia. Además, indicó que este 11 de mayo, a las 10:00… pic.twitter.com/Y0d3cloMcy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 11, 2026

¿Por qué se revisará nuevamente el calendario escolar 2025-2026?

La revisión busca atender las preocupaciones de familias y gobiernos estatales tras el anuncio de la SEP. Sheinbaum señaló que, aunque parte de las críticas respondieron a una campaña contra Mario Delgado, también hubo inquietudes legítimas sobre la duración de las vacaciones y el impacto en la organización familiar.

La mandataria insistió en que la decisión final debe tomarse por consenso, como ocurrió con la primera propuesta. El punto central será mantener las seis semanas de vacaciones y valorar excepciones por clima, actividades locales y el contexto del Mundial 2026.

Con ello, el gobierno federal busca definir una orientación general para el calendario escolar sin descartar ajustes por entidad, siempre bajo la aprobación de la SEP.

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