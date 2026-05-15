SEP anuncia aumento salarial del 9% para maestros en México

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó el anuncio de un incremento salarial del 9% para maestras y maestros de México, como parte de las acciones del Gobierno federal para continuar fortaleciendo las condiciones laborales del magisterio nacional.

Durante el evento conmemorativo por el Día del Maestro, el funcionario explicó que el aumento estará compuesto por distintos componentes, incluyendo prestaciones, reconocimientos salariales y mejoras económicas dirigidas al sector educativo.

Mario Delgado señaló que con este ajuste salarial se mantiene la tendencia de recuperación del poder adquisitivo de docentes en México, proceso que —aseguró— comenzó hace siete años y ha permitido disminuir el rezago que enfrentaban maestras y maestros en sus ingresos.

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El titular de la SEP destacó que el objetivo es seguir dignificando la labor docente y reconocer el trabajo que realizan millones de educadores en todo el país, especialmente tras años en los que el sector reclamó mejores salarios y estabilidad laboral.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal continuará impulsando programas de basificación, prestaciones y apoyos para trabajadores de la educación, como parte de la estrategia para fortalecer el sistema educativo nacional.

El anuncio ocurre en medio de la celebración del Día del Maestro y forma parte de las medidas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener los apoyos al magisterio iniciados desde el sexenio anterior.

Aunque aún no se detallan todos los componentes específicos del incremento, autoridades educativas señalaron que el ajuste busca beneficiar a docentes de distintos niveles educativos en el país.