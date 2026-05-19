Mañanera de hoy 19 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 18 de mayo.
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México y Colombia revisan agenda de cooperación y comercio
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19/05/2026 a las 09:41
140 mil lentes entregados en vive saludable, informó el titular del IMSS Zoé Robledo
19/05/2026 a las 09:13
David Kershenobich informó que ya se emitió una alerta de viaje, ante casos de ébola
19/05/2026 a las 09:10
21 y 22 se realizará la VIII Cumbre México-Unión Europea, la presidenta de México se reunirá con los altos funcionarios europeos
19/05/2026 a las 08:26
México ha emitido 269 requerimientos de extradición
19/05/2026 a las 08:19
Realizan enlace desde el Hospital Regional de Veracruz donde entregaron 31 camas nuevas y eléctricas
19/05/2026 a las 08:10
Plan Nacional de Infraestructura ha implementado 81 hospitales
19/05/2026 a las 08:06
En próximos días estarán inaugurando 10 unidades hospitalarias
19/05/2026 a las 08:05
El director del IMSS Zoe Robledo informó sobre los hospitales que se han inaugurado en los estados del país
19/05/2026 a las 08:01
En comparación al gobierno de Felipe Calderón en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum se ha aumentado a 9,139 camas adicionales
19/05/2026 a las 08:00
Desde el inicio de la administración de la Presidenta se han concluido 29 proyectos hospitalarios
19/05/2026 a las 07:56
En los gobiernos de la transformación prevén construir más de 16 mil hospitales
19/05/2026 a las 07:50
Este año se han registrado 264 casos de golpe de calor, informó el doctor, David Kershenobich
19/05/2026 a las 07:48
El doctor David Kershenobich presentó tres avisos epidemiológicos
19/05/2026 a las 07:46
La Presidenta adelantó sobre los temas que hablarán durante la mañana, además que presentarán programa de infraestructura
19/05/2026 a las 07:45