Detienen a presunto responsable de atropellar y matar a dos adolescentes en Tulum

El conductor señalado como probable responsable del atropellamiento que cobró la vida de dos adolescentes fue localizado y detenido la noche de ayer, como resultado de un operativo de búsqueda activado tras los hechos ocurridos horas antes en el tramo carretero Muyil–José María Pino Suárez, una de las rutas que conecta comunidades de la zona maya.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró el pasado 30 de abril alrededor de las 17:40 horas, cuando las víctimas fueron embestidas por un vehículo que, tras el impacto, se dio a la fuga sin detenerse a prestar auxilio.

La gravedad del hecho generó movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, así como indignación entre habitantes de la región.

Tras recibir el reporte, autoridades implementaron filtros de inspección y labores de monitoreo en distintos puntos del municipio, con el objetivo de ubicar la unidad involucrada.

Como parte de estas acciones, elementos de Tránsito detectaron una camioneta Ford Lobo color gris, que presentaba daños notorios en la parte frontal, la cual era trasladada a bordo de una grúa con dirección hacia Cancún.

La unidad, que portaba placas del estado de Quintana Roo, coincidía con las características del vehículo reportado en el incidente, por lo que los oficiales procedieron a marcarle el alto al operador de la grúa para realizar una inspección.

Durante la intervención, fue identificado el conductor del vehículo como Isaac “N”, quien presuntamente habría estado involucrado en el atropellamiento.

Según los reportes, el sujeto adoptó una actitud agresiva al momento de la revisión, lo que derivó en su aseguramiento por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con la integración de la carpeta de investigación.

En tanto, la camioneta fue descendida de la grúa y quedó bajo resguardo de una empresa de arrastre en Tulum, quedando asegurada como parte de las evidencias del caso.

Se espera que peritajes y análisis técnicos permitan confirmar su posible participación en el hecho. La detención representa un avance en las indagatorias de este caso que ha generado consternación en la zona, mientras familiares de las víctimas y la comunidad exigen el esclarecimiento total de lo ocurrido y la aplicación de la ley.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las circunstancias exactas del atropellamiento.