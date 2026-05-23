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Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, informó que atenderá el requerimiento que le ha sido formulado por la FGR

La FGR citó a Rubén Rocha Moya a declarar tras las acusaciones de EEUU que lo señalan por presuntamente recibir sobornos

Daniel Quintana

Por Daniel Quintana

23 de may de 2026

1 min

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Rubén Rocha Moya responde a citatorio de la FGR
Rubén Rocha Moya responde a citatorio de la FGR / Facebook

A través de sus redes sociales, Rubén Rocha Moya, expresó que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República que le pide comparecer tras las acusaciones que lo señalan de presunta corrupción.

"Le digo a las y los sinaloenses... a nuestra líder y jefa de Estado, soy un hombre probo y que no tiene nada qué temer", compartió el funcionario público en su cuenta de X.

En su mensaje, Rocha Moya también dijo que atenderá el requerimiento formulado por las autoridades y mantuvo su discurso de ser un hombre inocente.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Mora de recibir sobornos

La justicia de Estados Unidos, ante la del Distrito Sur de Nueva York, señaló que el gobernador con licencia del estado de Sinaloa y otras nueve personas más recibieron sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

Las otras personas que deberán comparecer son: el senador Enrique Inzunza Cázares, Dámaso Castro ex vicefiscal de la entidad, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefes de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía estatal y Juan Valenzuela  Millán, mando de la Policía Municipal de Culiacán.

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