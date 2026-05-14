Profeco revela dónde comprar más barata la canasta básica y pide buscar identificadores en supermercados

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó un reporte sobre los precios de la canasta básica durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El funcionario recordó que la canasta básica del Paquete contra la Inflación y la Carestía está integrada por 24 productos, entre ellos aceite vegetal, arroz, atún, azúcar, carne de res, huevo, leche, tortilla, pollo, frijol, jitomate, limón, pan de caja, papel higiénico y zanahoria.

Escalante Ruiz reiteró que la meta es que la suma de estos productos no supere los 910 pesos. Aclaró que no se trata de un paquete físico, sino de artículos ubicados en distintas zonas de los supermercados.

Profeco coloca identificadores en supermercados

El titular de Profeco informó que la dependencia trabaja con cadenas como Soriana, Chedraui y La Comer para colocar identificadores en los estantes donde se encuentran los productos de la canasta básica.

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De acuerdo con Escalante, estos señalamientos permitirán a los consumidores ubicar con mayor facilidad los artículos con precios considerados justos. También invitó a revisar la herramienta “Quién es quién en los precios” antes de comprar.

¿Qué productos bajaron de precio, según Profeco?

Profeco destacó que algunos productos muestran disminuciones o estabilidad en sus precios. El plátano pasó de un promedio de 28.72 pesos en julio de 2025 a 21.95 pesos en la primera semana de mayo.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @Profeco, @ivan_escalante, recordó que la meta del precio de los 24 productos de la Canasta #PACIC es de 910 pesos y señaló que se realizaron recorridos en tiendas de autoservicio para constatar que los identificadores de dichos productos se… pic.twitter.com/anXXbBPlJA — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 14, 2026

El paquete de 18 piezas de huevo bajó de 55.54 pesos a un promedio de 47.40 pesos, mientras que el pollo entero se ubicó en 38.99 pesos por kilo. El frijol negro también disminuyó, al pasar de 32 pesos en julio de 2025 a 24.15 pesos.

Otros productos revisados fueron limón, carne de cerdo y arroz. En este último caso, el precio promedio se ubicó en 18.04 pesos, con opciones más baratas en algunas cadenas de autoservicio.

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