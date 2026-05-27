Lluvia torrencial inunda 370hectáreas de campos mecanizados en localidades de Hopelchén

Los torrenciales aguaceros del domingo por la noche y la madrugada del lunes, sumados a los escurrimientos de los cerros, provocaron inundaciones en al menos 370 hectáreas de tierras mecanizadas ubicadas en varias parcelas a un costado del tramo Hopelchén-Ich-Ek, de la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche.

El primer tramo afectado está en el kilómetro 76, donde un agricultor menonita sembró la semana pasada 20 hectáreas de chigua; de las cuales, 15 permanecían bajo agua la mañana del martes. Cabe destacar que en gran parte de esa superficie las inundaciones son recurrentes cada vez que hay fuertes lluvias o huracanes; la última vez ocurrió en junio de 2024. Si el agua no baja en una semana, el sembradío se perdería porque la semilla se “sancocharía”.

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Por otra parte, en el kilómetro 73 de la misma vía, unas 350 hectáreas de tierras mecanizadas recién preparadas y listas para la siembra de chigua, soya y maíz —adjuntas al rancho San Francisco— también están inundadas en gran parte. La superficie total en esa extensión es de aproximadamente 700 hectáreas, de las cuales prácticamente la mitad permanecían bajo agua la mañana del martes. En esa misma superficie, la última inundación registrada fue en junio de 2024.

Existen otros tramos de tierras mecanizadas en el kilómetro carretero Hopelchén-Ich-Ek que también acumulan agua. Algunas son superficies menores que también estaban listas para la siembra en el ciclo primavera-verano 2026.

Lázaro Amílcar Pech Tzec, excomisario ejidal y municipal de la comunidad de Ich-Ek, señaló que los torrenciales aguaceros y los escurrimientos de los cerros provocaron grandes inundaciones en las superficies mecanizadas.

Detalló que las partes bajas son terrenos conocidos como “acalché” y que tardarán —si no hay otras lluvias e inundaciones—, posiblemente un mes en secarse completamente.

Expuso que, de las 370 hectáreas inundadas, se sembrarán unas 50 de chigua y el resto entre soya y maíz.