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Golpe al narcomenudeo: Cae “El Alazán”, presunto generador de violencia, junto a tres sujetos en Sabancuy

Cuatro hombres fueron detenidos en un retén sobre la carretera Sabancuy-Escárcega; entre ellos estaría “El Alazán”, señalado como generador de violencia.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Los implicados fueron trasladados a la Vicefiscalía de Escárcega.
Los implicados fueron trasladados a la Vicefiscalía de Escárcega.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que, mediante un puesto de control preventivo provisional instalado sobre la carretera Sabancuy-Escárcega, a la altura del entronque 18 de Marzo, fue interceptada una camioneta Chevrolet Cheyenne color blanco con placas del estado, donde se logró la detención de cuatro sujetos.

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Elementos de la Policía Estatal realizaron una revisión de seguridad al vehículo y a sus ocupantes, localizando diversas bolsas que contenían fragmentos sólidos blanquecinos con características similares a narcóticos. Asimismo, al consultar los datos de los civiles en las plataformas oficiales, se confirmó que uno de ellos contaba con un mandamiento judicial vigente.

Habitantes identificaron al detenido como “El Alazán”, señalado como generador de violencia.
Habitantes identificaron al detenido como “El Alazán”, señalado como generador de violencia.

Ante la probable comisión de delitos contra la salud y lo que resulte, los individuos fueron asegurados conforme al marco legal y trasladados a la Vicefiscalía de Escárcega para su puesta a disposición ante la autoridad competente.

Entre los pobladores de Sabancuy trascendió rápidamente que el detenido con orden de aprehensión es alias "El Alazán", señalado por causar temor y daños en la región. La delincuencia en esta junta municipal ha ido en aumento en los últimos años, y este sujeto era considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona, por lo que finalmente enfrentará a la justicia.

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