Pobreza laboral en México baja a 30.7% en 2026; Inegi revela qué estados siguen con mayores carencias

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la pobreza laboral en México registró una disminución durante el primer trimestre de 2026, al ubicarse en 30.7 por ciento de la población, lo que representó una reducción de 3.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el organismo, este indicador mide el porcentaje de personas cuyos ingresos laborales no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica, por lo que es considerado uno de los principales parámetros para evaluar el poder adquisitivo de los hogares mexicanos.

En su reporte más reciente, el Inegi detalló que la reducción de la pobreza laboral se observó tanto en zonas urbanas como rurales del país, aunque las diferencias regionales continúan siendo significativas.

Inegi reporta reducción de pobreza laboral en zonas rurales y urbanas

El informe señala que en las zonas rurales la pobreza laboral pasó de 48.0 a 44.2 por ciento en comparación anual, lo que significó una disminución de 3.8 puntos porcentuales.

En tanto, en áreas urbanas el indicador descendió de 29.7 a 26.9 por ciento, es decir, una reducción de 2.8 puntos porcentuales frente al primer trimestre de 2025.

El Inegi explicó que este comportamiento está relacionado con el incremento en el ingreso laboral promedio y con una mayor participación de la población ocupada en actividades económicas formales e informales.

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Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los niveles más altos

Pese a la mejora nacional, el reporte evidenció que algunas entidades continúan registrando altos niveles de pobreza laboral.

Chiapas encabezó la lista con 60.8 por ciento de su población en esta condición. Le siguieron Oaxaca, con 52.7 por ciento, y Guerrero, con 47.7 por ciento.

En contraste, los estados con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, con 14.1 por ciento; Baja California, con 16.3 por ciento, y Colima, con 19.9 por ciento.

Las cifras reflejan las brechas económicas persistentes entre distintas regiones del país, especialmente entre el sur y el norte de México.

Incrementa ingreso laboral promedio en México

El organismo también informó que el ingreso laboral real promedio mensual de la población ocupada alcanzó los 8 mil 110.67 pesos durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, el reporte mostró que continúa existiendo una diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Las mujeres ocupadas registraron un ingreso promedio mensual de 7 mil 126.15 pesos, mientras que los hombres percibieron 8 mil 795.62 pesos, una diferencia superior a mil 600 pesos.

Asimismo, el Inegi indicó que las personas empleadas en el sector formal reportaron ingresos promedio de 11 mil 157.72 pesos mensuales, lo que representó un aumento anual de 4.1 por ciento.

Por otro lado, quienes trabajan en la informalidad obtuvieron ingresos promedio de 5 mil 751.41 pesos, con un incremento anual de 6.6 por ciento.

En el primer trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 30.7%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en… pic.twitter.com/egXNO7p92q — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 27, 2026

Economía y empleo muestran señales positivas en 2026

Las cifras difundidas por el Inegi se suman a otros indicadores económicos dados a conocer recientemente por el gobierno federal, entre ellos el aumento del empleo formal, el crecimiento de la inversión extranjera y la desaceleración de la inflación.

El reporte sobre pobreza laboral será actualizado nuevamente por el Inegi en los próximos meses, como parte del seguimiento trimestral sobre las condiciones de ingreso y bienestar de la población mexicana.

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