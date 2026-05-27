Seis de cada 10 campechanos, en promedio, trabajan en la informalidad, revela encuesta nacional del Inegi

Entre las 427 mil 100 personas ocupadas laboralmente en Campeche, hay una tasa de informalidad del 60.3 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que, en promedio, 257 mil 541 personas trabajan sin prestaciones ni seguridad social: ya sea por su cuenta en emprendimientos, en empresas informales que no registran su actividad, o en empleos que no garantizan el respeto a los derechos laborales.

La encuesta nacional reveló que el 41 por ciento de los campechanos económicamente activos desempeñan sus funciones en condiciones críticas de trabajo. Otros datos relevantes del estado destacan que solo 59.7 por ciento son trabajadores asalariados, 12.7 por ciento está en situación de subocupación y 27.1 por ciento labora en empresas sin prestaciones de ley.

Noticia Destacada Campeche alcanza 60% de informalidad laboral

A nivel nacional, la ENOE reportó que 59 millones 552 mil 660 mexicanos están ocupados o realizando alguna actividad económica; de este total, 38.6 por ciento labora en condiciones críticas y 54.8 por ciento en informalidad. Por lo anterior, Campeche supera la media nacional y ocupa el primer lugar a nivel peninsular en estos indicadores.

En cuanto a la informalidad laboral, la Entidad con el mayor promedio de trabajadores en estas condiciones fue Oaxaca con 79.9 por ciento, mientras que Coahuila registró el menor promedio con 34.2 por ciento. Respecto a las condiciones críticas de trabajo, Chiapas se ubicó en primer lugar con 52.8 por ciento y Nuevo León con el menor promedio, 23.4 por ciento.

En la región sureste, Tabasco reportó 37 por ciento de condiciones críticas de trabajo y 66.2 por ciento de informalidad laboral; Quintana Roo registró 35.1 y 42.4 por ciento, respectivamente; mientras que Yucatán presentó 37.9 y 59.3 por ciento, respectivamente.

Más del 60% de trabajadores campechanos en la informalidad

Ricardo López, Fernando Paredes, Víctor, Renato Noh e Ismael explicaron que la situación en la entidad es complicada al quinto mes de 2026, lo que genera que muchos se vean en la necesidad de buscar otros trabajos para complementar el gasto del hogar. Víctor y el comerciante Renato Noh añadieron que la situación es tan compleja que incluso quienes tienen un establecimiento la ven difícil algunos días, sobre todo ahora con la temporada de lluvias, pues la gente deja de salir por las tardes. Ismael, quien cuida motos, señaló que en la actividad económica informal encontró una oportunidad para obtener ingresos y solventar sus gastos. Agregó que, cuando le va bien, gana hasta 300 pesos al día.