Préstamo de mil 500 mdp para el “Plan Renacimiento de Mérida” no generará nuevos impuestos ni cobros, asegura Gobierno de Yucatán

Ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el gobernador Joaquín Díaz Mena presentó los alcances y el origen de los recursos del Plan Renacimiento de Mérida, con el objetivo de aclarar las dudas surgidas en días recientes sobre su financiamiento.

Detalló que el programa se pagará con recursos federales y estatales, esta última con un crédito de 1,500 millones de pesos que se presentará al Congreso del Estado en los próximos días, conforme a los procedimientos, plazos y requisitos que marca la ley.

No habrá ningún impuesto ni gravamen nuevo, ni costo adicional para la ciudadanía o las empresas. El empréstito se cubrirá con el mismo mecanismo de participaciones federales que la ley ya prevé y que el Congreso ha aprobado con anterioridad.

Tres ejes de un proyecto para una ciudad quebrada

Destacó que el proyecto, con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, atiende tres ejes: agua, vialidad y seguridad para la capital y su zona metropolitana: “la infraestructura hidráulica de la ciudad está físicamente quebrada”, advirtió el mandatario.

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Si no se interviene en los próximos 18 a 24 meses, alertó, Mérida llegará al 2030 con una crisis hídrica estructural que comprometería la calidad de vida y la viabilidad económica de la ciudad.

Díaz Mena recordó el precedente del puerto de Progreso: con la mitad de un crédito heredado –1,630 mdp– y en coordinación con la Federación, se multiplicó por cuatro la inversión, hoy superior a 12 mil millones. El nuevo préstamo equivale a la mitad de los 3,063 mdp que el Congreso ya autorizó en su momento para una sola obra.

Diagnóstico técnico público y auditable

El plan partirá de un diagnóstico técnico público y auditable; se advirtió que “quienes resulten responsables del deterioro enfrentarán la ley”. El Consejo recibirá un reporte trimestral con avance físico, financiero e indicadores de impacto.

En los próximos días, el Gobernador presentará el plan completo, obra por obra, con alcances, ubicación, cronogramas y mecanismos de verificación, en un acto abierto a medios, cámaras y ciudadanía.

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“Un plan de esta magnitud no se sostiene en anuncios: se sostiene en información”, afirmó Díaz Mena. “Mérida es más grande que cualquier cálculo electoral. Lo que está en juego es si la próxima generación tendrá agua en su llave, calles transitables y una ciudad segura”, concluyó.

Durante la sesión, el Consejo aprobó su calendario 2026 y conoció los informes de finanzas públicas del cierre de 2025 y del primer trimestre de 2026, presentados por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, que dan cuenta de un manejo responsable y transparente bajo un esquema de rendición de cuentas permanente ante este órgano consultivo, que reúne a representantes del sector productivo y de la sociedad civil organizada de Yucatán.

Asistieron el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés; el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Óscar Valencia Domínguez; el presidente de la Coparmex Mérida y representante del Consejo Coordinador Empresarial, David Reyes Aguiar; el presidente del IMEF Yucatán, Isaías Marrufo Góngora; el rector de la UADY, Carlos Estrada Pinto; representantes de la Canaco-Servytur, Canacintra, Colegio de Contadores Públicos y la sociedad civil.