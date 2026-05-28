Dan “licencia exprés” de 22 horas a Enrique Inzunza en medio de escándalo por señalamientos de EE.UU.

El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves una licencia temporal de aproximadamente 22 horas para el senador Enrique Inzunza Cázarez, efectiva desde este jueves y hasta las 15:00 horas del viernes 29 de mayo. La medida ha sido calificada por algunos medios como una “licencia exprés”.

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Con esta licencia, su suplente Omar Alejandro López Campos asumirá temporalmente el cargo durante las sesiones extraordinarias del Senado, donde se prevé discutir iniciativas prioritarias para el oficialismo, entre ellas posibles reformas electorales.

Inzunza reapareció públicamente tras varias semanas de ausencia en las labores legislativas y aseguró en redes sociales que se encuentra en la Ciudad de México. El senador justificó su separación temporal del cargo al señalar que existe una “embestida mediática” en su contra que le impide desempeñar sus funciones con normalidad.

La solicitud de licencia ocurre después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”, junto a otros exfuncionarios sinaloenses. Inicialmente, el legislador había rechazado pedir licencia y calificó las acusaciones como “falsas y dolosas”.

La licencia concluirá este viernes por la tarde, cuando se espera que Enrique Inzunza retome sus funciones en el Senado. Mientras tanto, la oposición ha exigido mayor transparencia sobre las acusaciones, mientras el caso continúa generando atención nacional e internacional.

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